В 5 из 6 матчей между «Миланом» и «Кальяри» было забито 4+ мяча. 2.55 – тотал больше 3,5 голов в предстоящей очной игре

«Милан» примет «Кальяри» в 20-м туре Серии А.

«Милан» – явный фаворит с коэффициентом 1.35. На «Кальяри» можно поставить за 9.00, на ничью – за 5.20.

В 5 из 6 матчей между этими командами было забито 4+ мяча. В предстоящей игре на тотал больше 3,5 голов дают 2.55.

Матч пройдет 11 января и начнется в 22:45 мск.

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