В 5 из 6 матчей между «Миланом» и «Кальяри» было забито 4+ мяча. 2.55 – тотал больше 3,5 голов в предстоящей очной игре
«Милан» примет «Кальяри» в 20-м туре Серии А.
«Милан» – явный фаворит с коэффициентом 1.35. На «Кальяри» можно поставить за 9.00, на ничью – за 5.20.
В 5 из 6 матчей между этими командами было забито 4+ мяча. В предстоящей игре на тотал больше 3,5 голов дают 2.55.
Матч пройдет 11 января и начнется в 22:45 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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