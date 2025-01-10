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У «Байера» 5 побед подряд. Игроки БЕТСИТИ оценили шансы команды Алонсо обыграть «Боруссию» Д

10 января в матче 16-го тура чемпионата Германии сыграют «Боруссия» Д и «Байер». Встреча пройдёт в Дортмунде и начнется в 22:30 мск.

«Боруссия» с 25 очками занимает шестое место в таблице Бундеслиги, «Байер» с 32 баллами находится на второй строчке. Отставание команды Хаби Алонсо от лидирующей «Баварии» составляет четыре очка.

Леверкузенцы в отличной форме – чемпион прошлого сезона выиграл пять матчей чемпионата подряд. Дортмундцы не проигрывают в пяти турах Бундеслиги и здорово выступают дома – шесть побед и две ничьи в восьми играх сезона.

«Байер» не побеждает «Боруссию» четыре матча подряд. В двух прошлых очных встречах была ничья 1:1.

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Аналитики БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение гостям. На победу команды из Леверкузена предлагают коэффициент 2.50, на успех хозяев дают 2.90, вероятность ничьей оценивается в 3.60.

Поставить на победу «Байера» с форой «0» можно за 1.79, аналогичный исход на «Боруссию» идет за 2.10.

Эксперты уверены, что встреча будет результативной. На тотал голов больше 2.5 дают 1.61, на ТМ 2.5 предлагают 2.40.

Бетторы БЕТСИТИ солидарны с букмекерами относительно фаворита матча. На гостей отдано 38% от общего числа ставок на исход, 29% ушло на ничью, на успех хозяев пришлось 33% ставок.

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БЕТСИТИ
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