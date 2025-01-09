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  • Более 8 000 000 рублей выигрыша с ординара и прематч ставка на Эль-Класико с коэффициентом 74 – BetBoom поделился итогами середины сезона в Ла Лиге!
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Более 8 000 000 рублей выигрыша с ординара и прематч ставка на Эль-Класико с коэффициентом 74 – BetBoom поделился итогами середины сезона в Ла Лиге!

Букмекерская компания BetBoom подвела промежуточные итоги чемпионата Испании по футболу. Крупнейший выигрыш был получен клиентом благодаря ставке тотал меньше 2.5 в матче между «Севильей» и «Райо Вальекано». Несмотря на ранний первый гол на 28-ой минуте и красную карточку у гостей к перерыву, больше мячей забито не было. Удачный ординар принес клиенту 8 366 000 рублей выигрыша.

Самый высокий выигрышный коэффициент бетторы поймали в главном матче Ла Лиги – Эль-Класико. Клиент BetBoom поверил в сенсацию поставил на точный счет 0:4 с коэффициентом 74. И каталонцы оправдали ожидания беттора и забили лучшей команде Европы прошлого сезона четыре безответных гола в гостях. Интересно, что прошлая победа «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Ла Лиги была с тем же счетом.

Наиболее популярным матчем среди клиентов также ожидаемо стало Эль-Класико. Несмотря на то, что по коэффициентам BetBoom явным фаворитом был «Реал» (1.91), ставки пользователей на исход распределились примерно поровну. 52% клиентов взяли победу мадридцев, тогда как 44% выбрали вариант с выигрышем каталонцев.

Чаще всего бетторы ставили на матчи с участием «Реала», «Барселоны», «Атлетико Мадрида» и «Атлетика Бильбао». Эти же команды сейчас занимают первые четыре строчки в таблице Ла Лиги. Также в топ попал «Реал Бетис» Мануэля Пеллегрини. Несмотря на удачные последние сезоны, в нынешнем чемпионате команда пока что идет за пределами зоны еврокубков.

Топ команд по ставкам на чемпионство составили «Барселона», «Реал» и «Атлетико». Интересно, что несмотря на статус обладателя ЛЧ и подписание Килиана Мбаппе, в подопечных Анчелотти верят меньше, чем в чемпионство каталонцев. Возможно, это связано с рекордно низким коэффициентом на «Реал» Ла Лиги перед стартом турнира. За всю историю котировки на фаворита чемпионата Испании не опускались ниже 1.6, мадридцы же шли с кф 1.45 перед стартом турнира.

Но по итогу «зимним чемпионом» не стали не «Реал» и не «Барса». Благодаря гостевой победе над каталонцами в последнем туре перед январским перерывом, на первую строчку забрался «Атлетико Мадрид». Коэффициент на чемпионство команды Симеоне перед стартом турнира был 12.

Сезон Ла Лиги официально возобновится 10-го января. 19-ый тур стартует с матча «Райо Вальекано» против «Сельты». Шансы команд на победу по мнению BetBoom примерно равные. Поставить на выигрыш «Райо» можно с коэффициентом 2.87. Победа «Сельты» оценивается в 2.68.

натив
Ставки на спорт
BetBoom
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