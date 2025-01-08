В 5 матчах подряд между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» было забито 3+ гола. Букмекеры уверены, что тренд продлится
«Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в 1-м матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
«Ливерпуль» – явный фаворит с коэффициентом 1.68. На «Тоттенхэм» можно поставить за 4.30, на ничью – за 5.10.
В 5 матчах подряд между этими командами было забито 3+ мяча. В предстоящей игре на тотал больше 2,5 голов дают 1.30, тотал больше 3,5 идет за 1.73.
Матч пройдет 8 января. Начало – в 23:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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