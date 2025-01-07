Вероятность вылета «Ман Сити» из АПЛ выше, чем у «МЮ, «Вест Хэма» и «Брентфорда», считают букмекеры. С «горожан» могут снять до 100 очков из-за 115 нарушений

«Манчестер Сити» может вылететь из АПЛ по итогам сезона.

В феврале 2023 года лига обвинила «горожан» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Финансовый эксперт заявил , что с клуба могут снять от 60 до 100 очков.

Букмекер Sky Bet дает коэффициент 12.00, что «горожане» вылетят из АПЛ по итогам сезона. Вероятность понижения «Сити» в классе выше, чем у «Вест Хэма» (15.00), «Кристал Пэлас» (17.00), «Манчестер Юнайтед» (34.00) и «Брентфорда» (41.00).

Ожидается, что комиссия вынесет вердикт в конце января.

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