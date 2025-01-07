«Ньюкасл» побеждает в 6 матчах подряд. 4.60 – продлит серию в игре против «Арсенала» в Кубке лиги
«Арсенал» примет «Ньюкасл» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
«Канониры» котируются фаворитами с коэффициентом 1.85. «Сороки» могут выиграть седьмой матч подряд во всех турнирах. На них можно поставить за 4.60, на ничью – за 3.80.
При этом «Ньюкасл» ни разу не обыгрывал «Арсенал» в Кубке лиги.
Матч пройдет 7 января. Начало – в 23:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем