«Ньюкасл» побеждает в 6 матчах подряд. 4.60 – продлит серию в игре против «Арсенала» в Кубке лиги

«Арсенал» примет «Ньюкасл» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Канониры» котируются фаворитами с коэффициентом 1.85. «Сороки» могут выиграть седьмой матч подряд во всех турнирах. На них можно поставить за 4.60, на ничью – за 3.80.

При этом «Ньюкасл» ни разу не обыгрывал «Арсенал» в Кубке лиги.

Матч пройдет 7 января. Начало – в 23:00 мск.

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