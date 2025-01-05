«Ливерпуль» сыграл вничью с «МЮ», хотя котировался явным фаворитом. Букмекеры оценивали команду Аморима на уровне «Астон Виллы» и «Брайтона»

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ (2:2).

В прематче «Ливерпуль» котировался явным фаворитом за 1.40. На ничью можно было поставить за 5.60, в лайве – за 8.00.

На победу «МЮ» давали 9.70, в день игры коэффициент упал до 7.10. Примерно такие же расценки были на «Астон Виллу», «Брайтон», «Фулхэм» и «Вест Хэм» на «Энфилде» в этом сезоне.

«Ливерпуль» не выиграл 2-й тайм впервые за 11 матчей в АПЛ. Команда Рубена Аморима прервала 4-матчевую серию поражений.

Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.48 – уже в 10 из 11 последних игр между этими командами.

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