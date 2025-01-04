У «Спортинга» самый высокий процент побед в чемпионате в 2024 году среди клубов из топ-7 лиг. «Реал», «Ливерпуль» и «Барселона» вошли в десятку

«Спортинг» выиграл 30 из 35 матчей в чемпионате Португалии в 2024 году.

У «Спортинга» 86% побед во внутреннем чемпионате за 2024 год – это лучший показатель среди команд из топ-7 лиг. Далее идут ПСВ (80%), «Бенфика» (74%), «Интер» (73%) и «Байер» (73%).

Также в топ-10 клубов с наиболее высоким процентом побед в своих лигах вошли «Реал» (71%), «Ливерпуль» (70) и «Барселона» (69%).

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Год мощи «Спортинга», атаки ПСВ и суперзащиты «Арсенала»: кто много забивал, побеждал и пропускал в 2024-м