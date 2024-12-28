Коэффициент на финиш «Ноттингема» в топ-4 АПЛ рухнул в 13 раз с начала сезона

Шансы «Ноттингем Форест» на топ-4 в АПЛ повысились с начала сезона-2024/25.

После 18 туров «Ноттингем» с 34 очками находится на четвертой строчке. Пятым идет «Ньюкасл», шестым – «Борнмут». У обеих команд по 29 очков.

Перед сезоном на финиш «Ноттингема» в топ-4 давали 150.00, сейчас – 11.00. Коэффициент рухнул в 13 раз. Команда выиграла четыре матча подряд в лиге.

«Ноттингем Форест» вернулся в АПЛ в сезоне-2022/23.

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«Ноттингем Форест» уже в четверке АПЛ, «Борнмут» – на подступах. У них правда есть шансы на ЛЧ?