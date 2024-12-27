БЕТСИТИ продлил акции для новых игроков на 2025 год
Подготовили подарок к праздникам!
БЕТСИТИ продлили срок действия двух популярных акций – «2 000 рублей за ставку» и «Беспроигрышная ставка до 3 000 рублей» – на весь 2025 год.
Акция «2 000 рублей новым клиентам» проходит на сайте и в мобильном приложении букмекера. Для участия достаточно зарегистрироваться с промокодом FREE и сделать ставку с коэффициентом от 1.70. После расчета ставки игроку будет начислен фрибет, равный ее сумме. Максимальная сумма бонуса – 2 000 рублей.
Акция «Беспроигрышная ставка» также действует на сайте и в мобильном приложении компании. Для участия нужно зарегистрироваться с промокодом SAVE3 и сделать ставку с коэффициентом до 3.00. Если ставка не сыграет, БЕТСИТИ вернет всю ее сумму, но не более 3 000 рублей.
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