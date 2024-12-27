«Лига Ставок» примет участие в Международной Премии РБ 2025

Букмекерская компания «Лига Ставок» вошла в список участников Международной Премии в области спорта и букмекерства, которая пройдет в апреле 2025 года. О возобновлении сотрудничества «Рейтинга Букмекеров» с компанией сообщил Арам Погосян, директор по развитию бизнеса «Рейтинга букмекеров»:

“Уже 6-ой раз мы планируем провести ежегодную Премию РБ, для нас это очень важное, а именно главное оффлайн мероприятие. «Лига Ставок» является одним из лидеров на рынке букмекерских услуг, и её возвращение на Международную Премию РБ 2025 станет важным событием для всей индустрии. Ранее компания в разные годы была признана лучшей в номинациях: «Лучшая поддержка в спорте», «Лучшее мобильное приложение в отрасли» и «Букмекер года»”.

“Возобновление нашего сотрудничества с Рейтингом Букмекеров подчёркивает стремление к укреплению позиций на рынке и роли компании в развитии российского спорта. Мы всегда стремимся к совершенству, адаптируемся к вызовам времени и готовы к новым победам!”, – подчеркнул вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.

Международная Премия РБ — это одно из крупнейших событий в области спорта и букмекерства на территории СНГ. Проект был создан в 2018 году с целью выявить совместные достижения в этих отраслях, и уже в 2019-м лучшие из лучших получили заслуженные награды. После успешного дебюта Премия проводится ежегодно, став самым масштабным событием спортивной и букмекерской индустрии.

Организатором Премии выступает «Рейтинг Букмекеров» — одно из ведущих российских СМИ о спорте и ставках.