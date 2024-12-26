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OLIMPBET первым в индустрии добавил персонализированные итоги года с поздравлениями от звезд хоккея и амбассадоров компании

Букмекерская компания OLIMPBET вновь подтвердила свой статус лидера инноваций в беттинге, запустив уникальный новогодний проект. Клиенты OLIMPBET получили возможность увидеть персональные итоги года в приложении, дополненные теплыми поздравлениями от звезд хоккея и амбассадоров компании.

OLIMPBET вывел персонализацию на новый уровень, сделав статистику максимально детализированной. Пользователи могут узнать не только ключевые показатели своего года — количество ставок, популярные виды спорта и самые успешные месяцы, — но и получить индивидуальные поздравления, адаптированные под их предпочтения. Они подбираются в зависимости от команды, на которую чаще всего делались ставки, что делает каждое сообщение особенно значимым и личным. Например, хоккеист ЦСКА Владислав Каменев и защитник «Спартака» Егор Зайцев записали благодарственные видеообращения для фанатов своих клубов, вдохновляя их на новые победы вместе с командой.

Пользователей также поздравили игроки дальневосточных клубов КХЛ: вратарь «Адмирала» Андрей Мишуков и нападающий «Амура» Игнат Коротких. Они пожелали болельщикам удачи и ярких моментов в 2025 году, отметив, что поддержка фанатов играет ключевую роль в успехе команд. Пользователей также поздравили хоккеисты других клубов-партнеров OLIMPBET.

Особый сюрприз — участие знаменитого шефа Константина Ивлева. Его новогодние пожелания добавили проекту душевности, а известный боец Сергей Павлович, также один из амбассадоров OLIMPBET, выразил пожелания здоровья и благополучия, подчеркивая важность единства и веры в спортивные достижения.

«Мы, как букмекер, выступили на уровне ведущих технологичных компаний, таких как Яндекс или Сбер, взяли курс на инновации, современность, прозрачность. Наше стремление — быть букмекером с человеческим лицом, который близок своим клиентам и понимает их потребности», — отметил директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.

Запуск этого проекта стал значимым шагом в укреплении позиций OLIMPBET как технологичной и клиентоориентированной компании. Представив прозрачную персонализированную статистику, бренд подчеркнул свою приверженность инновациям и вниманию к потребностям пользователей, что позволяет повышать лояльность клиентов и укреплять доверие к компании в конкурентной сфере беттинга.

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