Егор Мосин — автор БЕТСИТИ лучшего гола «Урала» первой части сезона-2024/25
Болельщики екатеринбуржцев выбрали лучшим мяч защитника в ворота «Тюмени».
Конкуренцию хитрому удару Егора в ворота «Тюмени» составила «пушка» Юрия Железнова в игре с «Чайкой». В телеграм-канале клуба эти голы набрали одинаковое количество голосов, а во ВКонтакте чуть больше болельщиков проголосовало за Мосина. Посмотреть видео гола можно здесь.
В честь этого события БЕТСИТИ совместно с «Уралом» разыгрывает футболку Мосина. На одном из первых домашней матчей команды после возобновления сезона игроку будет вручен специальный приз.
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