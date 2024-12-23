Егор Мосин — автор БЕТСИТИ лучшего гола «Урала» первой части сезона-2024/25  

Болельщики екатеринбуржцев выбрали лучшим мяч защитника в ворота «Тюмени».

Конкуренцию хитрому удару Егора в ворота «Тюмени» составила «пушка» Юрия Железнова в игре с «Чайкой». В телеграм-канале клуба эти голы набрали одинаковое количество голосов, а во ВКонтакте чуть больше болельщиков проголосовало за Мосина. Посмотреть видео гола можно здесь .

В честь этого события БЕТСИТИ совместно с «Уралом» разыгрывает футболку Мосина . На одном из первых домашней матчей команды после возобновления сезона игроку будет вручен специальный приз.