Общемировые доходы букмекеров и казино вырастут почти в 2 раза к 2029 году

Компания H2 Gambling Capital проанализировала состояние мирового рынка азартных игр.

Ожидается, что игорный бизнес будет расти в среднем на 10,7% в год, что позволит букмекерам и казино увеличить доходы почти в 2 раза к 2029 году.

За 2024 год общемировой доход от азартных игр составит около 160 миллиардов долларов. Далее доходы будут стремительно расти:

2025 год — $183,3 млрд;

2026 год — $203,3 млрд;

2027 год — $223,1 млрд;

2028 год — $243,7 млрд;

2029 год — $263,5 млрд.

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