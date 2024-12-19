Общемировые доходы букмекеров и казино вырастут почти в 2 раза к 2029 году
Компания H2 Gambling Capital проанализировала состояние мирового рынка азартных игр.
Ожидается, что игорный бизнес будет расти в среднем на 10,7% в год, что позволит букмекерам и казино увеличить доходы почти в 2 раза к 2029 году.
За 2024 год общемировой доход от азартных игр составит около 160 миллиардов долларов. Далее доходы будут стремительно расти:
2025 год — $183,3 млрд;
2026 год — $203,3 млрд;
2027 год — $223,1 млрд;
2028 год — $243,7 млрд;
2029 год — $263,5 млрд.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: iGB
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