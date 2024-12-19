$160,4 млрд – общемировой доход букмекеров и казино за 2024 год

Компания H2 Gambling Capital проанализировала состояние мирового рынка азартных игр.

По оценке аналитиков, общемировой доход от азартных игр за 2024 год составит 160,4 миллиардов долларов. Это почти на 15,5% больше, чем в прошлом году – 138,9 миллиардов.

Больше всего дохода приносят ставки на спорт (38,8%) и казино (32%). На государственные лотереи приходится 11,7% дохода, на скачки – 11,5%. Наименьший доход приносят бинго (2,6%), покер (2,4%) и иные лотереи (1%).

Лидером по доходу считается Европа (40,4%). На Азию и Ближний Восток приходится 24,8%, на Северную Америку – 21,2%. Южная Америка и Карибы приносят 5,9% доходов, Африка – 3,2%.

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