Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Монако» нанести «ПСЖ» первое поражение в Лиге 1

18 декабря в матче 16-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграет с «ПСЖ». Встреча пройдет на домашней арене монегасков и начнется в 23:00 мск.

«ПСЖ» с 37 набранными очками лидирует в Лиге 1. Команда Луиса Энрике не проиграла ни одного матча в чемпионате – 11 побед и четыре ничьи.

«Монако» с 30 баллами находится на третьей строчке. У коллектива Ади Хуттера три победы в пяти последних турах.

Монегаски не проигрывают парижанам на своем поле четыре матча подряд – три победы и ничья.

Интерес к встрече подогревает наличие в составах команд российских футболистов. Александр Головин наверняка выйдет в старте хозяев, а вот шансы Матвея Сафонова попасть в основной состав гостей невысоки.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего поединка «ПСЖ». На победу гостей предлагают коэффициент 1.86 , на успех «Монако» дают 4.20 , вероятность ничьей оценивается в 4.10 .

Поставить на то, что монегаски снова не проиграют парижанам в домашних стенах, можно за 2.00 .

По мнению букмекеров, встреча будет богатой на голы. На тотал больше 2.5 дают 1.51 , ТБ 3.5 идет за 2.88 .

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение «ПСЖ». На победу лидера Лиги 1 отдано 48% от общего числа ставок на исход, 30% ушло на ничью, на успех «Монако» пришлось 22% ставок.

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