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Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Монако» нанести «ПСЖ» первое поражение в Лиге 1

18 декабря в матче 16-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграет с «ПСЖ». Встреча пройдет на домашней арене монегасков и начнется в 23:00 мск.

«ПСЖ» с 37 набранными очками лидирует в Лиге 1. Команда Луиса Энрике не проиграла ни одного матча в чемпионате – 11 побед и четыре ничьи.

«Монако» с 30 баллами находится на третьей строчке. У коллектива Ади Хуттера три победы в пяти последних турах.

Монегаски не проигрывают парижанам на своем поле четыре матча подряд – три победы и ничья.

Интерес к встрече подогревает наличие в составах команд российских футболистов. Александр Головин наверняка выйдет в старте хозяев, а вот шансы Матвея Сафонова попасть в основной состав гостей невысоки.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего поединка «ПСЖ». На победу гостей предлагают коэффициент 1.86, на успех «Монако» дают 4.20, вероятность ничьей оценивается в 4.10.

Поставить на то, что монегаски снова не проиграют парижанам в домашних стенах, можно за 2.00.

По мнению букмекеров, встреча будет богатой на голы. На тотал больше 2.5 дают 1.51, ТБ 3.5 идет за 2.88.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение «ПСЖ». На победу лидера Лиги 1 отдано 48% от общего числа ставок на исход, 30% ушло на ничью, на успех «Монако» пришлось 22% ставок.

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