Футболист «Газпром-Югры» Андрей Понкратов — обладатель приза БЕТСИТИ Красивая игра

Лидер югорчан в финале БЕТСИТИ Кубка Лиги по футзалу против «Ухты» оформил хет-трик и отдал два ассиста. Награду Понкратову вручил директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов.

Турнир проходил в Сургуте с 12 по 16 декабря. В финале «Газпром-Югра» обыграла соперника со счетом 7:4. Третье место заняла команда «ИрАэро», обыгравшая «Норильский Никель» – 3:2. Также в БЕТСИТИ Кубке Лиги приняли участие КПРФ, ЛКП, «Тюмень» и «Новая Генерация».