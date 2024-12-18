Футболист «Газпром-Югры» Андрей Понкратов — обладатель приза БЕТСИТИ Красивая игра
Лидер югорчан в финале БЕТСИТИ Кубка Лиги по футзалу против «Ухты» оформил хет-трик и отдал два ассиста. Награду Понкратову вручил директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов.
Турнир проходил в Сургуте с 12 по 16 декабря. В финале «Газпром-Югра» обыграла соперника со счетом 7:4. Третье место заняла команда «ИрАэро», обыгравшая «Норильский Никель» – 3:2. Также в БЕТСИТИ Кубке Лиги приняли участие КПРФ, ЛКП, «Тюмень» и «Новая Генерация».
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