Лига Ставок провела первый розыгрыш призов драгоценной акции ЛотеRRея Cullinan

13 декабря состоялся первый розыгрыш призов акции «ЛотеRRея Cullinan», в рамках которой «Лига Ставок» распределила 5,4 миллиона рублей. Обладателями денежных призов стали 25 участников.

«ЛотеRRея» проводится с 25 ноября 2024 года по 29 марта 2025 года на сайте и в мобильном приложении «Лиги Ставок», в клубах компании и «Лига Ставок Private Betting». Главный приз акции – эксклюзивный автомобиль Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II, который будет выпущен впервые в 2025 году.

В первом туре игроки заключали пари с кэфом от 1,50 на сумму от 5000 рублей, за выигрышные ставки они получали специальные билеты. По итогам розыгрыша 20 везунчиков выиграли по 100 тысяч рублей, а пять лучших игроков — от 150 тысяч до 1,5 миллиона.

Впереди участников акции ждет розыгрыш 2-ого тура, который пройдет уже 27 декабря. Следом – еще 6 игровых туров, «экстра-тур» и финал, по итогам которых определится обладатель уникального алмаза Rolls-Royce Cullinan.

О том, как прошел 1-й тур, смотрите по ссылке: https://vkvideo.ru/video-123029983_456243261 .

С подробными условиями акции «ЛотеRRея Cullinan» можно ознакомиться на официальном сайте «Лиги Ставок»: https://www.ligastavok.ru/actions/lotterryrr . Для новых клиентов также действует приветственный фрибет 4444. Больше информации здесь: https://www.ligastavok.ru/registration .