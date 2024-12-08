У «Тоттенхэма» лишь одна победа против «Челси» в последних 11 матчах АПЛ. 1.42 – команда Марески не проиграет

«Челси» сыграет в лондонском дерби с «Тоттенхэмом» в рамках 15-го тура АПЛ.

Букмекеры склоняются к успеху «Челси» – на гостей можно поставить за 2.20. Победа «Тоттенхэма» оценивается в 3.00. На ничью дают 4.30. У «шпор» лишь одна победа против «Челси» в последних 11 матчах АПЛ. Если команда Энцо Марески не проиграет, зайдет коэффициент 1.42.

Аналитики прогнозируют, что дерби получится результативным. Тотал меньше 2,5 голов доступен за 3.10, а тотал больше 2,5 – за 1.35. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.28.

Матч пройдет 8 декабря. Начало – в 19:30 мск.

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