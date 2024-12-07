«Ювентус» и «Болонья» сыграли вничью в 4 из 5 последних очных матчей. 3.50 – укрепление тренда в предстоящей встрече
«Ювентус» примет «Болонью» в 15-м туре Серии А.
«Ювентус» котируется фаворитом за 1.80. На «Болонью» можно поставить за 5.60. Ничья оценивается в 3.50 – 4 из 5 последних матчей между этими командами завершились с таким исходом.
Букмекеры сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2,5 голов идет за 2.40, тотал меньше 2,5 оценивается в 1.58.
Игра пройдет 7 декабря. Начало – в 20:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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