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Волков – андердог в поединке против Гана на турнире UFC 310

Александр Волков подерется с Сирилом Ганом на турнире UFC 310 в рамках главного карда.

Ган котируется фаворитом за 1.50. Победа по очкам считается наиболее вероятным исходом. На это можно поставить за 1.80. На Волкова предлагается коэффициент 2.70, на ничью – 65.00.

В 2021 году Ган победил Волкова единогласным решением судей в мейн-ивенте турнира UFC Fight Night.

Турнир UFC 310 состоится в ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе.

Ставочная вики Спортса 

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Опубликовала: Венера Кравченко
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