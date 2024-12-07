Волков – андердог в поединке против Гана на турнире UFC 310

Александр Волков подерется с Сирилом Ганом на турнире UFC 310 в рамках главного карда.

Ган котируется фаворитом за 1.50. Победа по очкам считается наиболее вероятным исходом. На это можно поставить за 1.80. На Волкова предлагается коэффициент 2.70, на ничью – 65.00.

В 2021 году Ган победил Волкова единогласным решением судей в мейн-ивенте турнира UFC Fight Night.

Турнир UFC 310 состоится в ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе.

Ставочная вики Спортса

«Эвертон» – кошмар для «Ливерпуля»: увольняли тренера, лишали титула, ломали Ван Дейка