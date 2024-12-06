Карен Адамян сделал прогноз на матч «Аталанта» – «Милан» с коэффициентом 2.40
Карен Адамян сделал прогноз на матч 15-го тура Серии А «Аталанта» – «Милан».
Комментатор «Матч ТВ» и амбассадор «Фонбет» поставил на непоражение «Аталанты» и тотал больше 2,5 за 2.40.
«Прямо сейчас «Аталанта» – самая результативная команда Серии А и дома почти не оставляет шансов своим соперникам. «Милан» тоже набрал отличную форму и здорово реализует моменты, а за неделю выдал два разгрома подряд.
В пятницу соседи сыграют весело и результативно, и в итоге бергамаски снова не проиграют «россонери», – считает Адамян.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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