«Сочи» ни разу не выиграл первый период у «Амура» в Хабаровске в КХЛ

«Амур» примет «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Сочи» ни разу за 10 матчей не побеждал «Амур» в первом периоде на выезде, а в 5 из 6 последних игр уступил.

Букмекеры дают коэффициент 1.27 на то, что «Амур» не проиграет в первом периоде, 2.40 – победит.

Матч состоится 2 ноября и начнется в 12:00 мск.

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