Гукеш стал фаворитом матча за шахматную корону. Дин Лижэнь котировался выше после сенсационной победы в первой партии

Гукеш Доммараджу стал фаворитом матча на первенство мира против Дин Лижэня.

18-летний индиец 27 ноября сравнял счет в матче, победив в третьей партии белыми фигурами.

Букмекеры обвалили коэффициенты на победу Гукеша в матче – теперь он котируется фаворитом за 1.54 против 6.20 у Лижэня. На ничью в матче без учета тай-брейка дают коэффициент 3.70.

Напомним, после сенсационной победы китайского гроссмейстера в первой партии черными фигурами Дин котировался фаворитом поединка за 1.80.

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