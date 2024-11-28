Гукеш стал фаворитом матча за шахматную корону. Дин Лижэнь котировался выше после сенсационной победы в первой партии
Гукеш Доммараджу стал фаворитом матча на первенство мира против Дин Лижэня.
18-летний индиец 27 ноября сравнял счет в матче, победив в третьей партии белыми фигурами.
Букмекеры обвалили коэффициенты на победу Гукеша в матче – теперь он котируется фаворитом за 1.54 против 6.20 у Лижэня. На ничью в матче без учета тай-брейка дают коэффициент 3.70.
Напомним, после сенсационной победы китайского гроссмейстера в первой партии черными фигурами Дин котировался фаворитом поединка за 1.80.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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