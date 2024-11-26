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Максим Омариев о матче за шахматную корону: «Первая партия всех шокировала, но в Гукеше я по-прежнему не сомневаюсь»

Мастер FIDE Максим Омариев поделился ожиданиями от матча за шахматную корону между Дин Лижэнем и Гукешем Доммараджу.

В первой партии, которая состоялась 25 ноября, китайский гроссмейстер победил черными фигурами.

«Первая партия матча, конечно, всех шокировала, потому что Дина практически все похоронили, считали его явным аутсайдером.

Да и Олимпиада в Будапеште показала, что он не сильно заряжен. Там Дин отказался выходить на матч против Гукеша, который показал феноменальный результат – плюс 8. Он прибавил в рейтинге, а Дин ни одной партии не выиграл.

Это был самый последний турнир, и на его основе, тем более, казалось, что Гукеш супер-фаворит, но Дин смог подсобраться и в первой партии всех удивил.

Я бы не списывал Гукеша со счетов, у него мощная ментальная система. На пресс-конференции после партии он вел себя очень уверенно, спокойно, сдержанно. Видно, что он до сих пор уверен в себе.

Так что я по-прежнему думаю, что Гукеш легкий фаворит. Но матч будет интересным, потому что Дин играл в бешеную силу. И учитываем то обстоятельство, что Дин – неудобный соперник для Гукеша. Гукеш ни разу у него не выигрывал – ни в блиц, ни в классику. А это порой давит на тебя, когда ты ни разу не можешь выиграть у человека.

В истории случались такие ситуации, когда один гроссмейстер за всю карьеру не выигрывал у другого. Например, Алексей Широв так ни разу и не смог выиграть у Гарри Каспарова, хотя входил в десятку [мирового рейтинга]. Для него он был жутко неудобным соперником.

Кто знает, может быть, Дин также станет для Гукеша вот этим криптонитом, которого не сможет победить. Но я ожидаю равный матч и, думаю, Гукеш еще отыграется. Может быть, все выяснится в тай-брейке.

Посмотрим, все будет зависеть от менталки Дина. В Гукеше я по-прежнему не сомневаюсь», – сказал Омариев в комментарии для Спортса’’.

Ставочная вики Спортса

Матч за шахматную корону начался с сенсации. И кто теперь фаворит?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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