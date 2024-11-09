«Ливерпуль» – «Астон Вилла»: игроки БЕТСИТИ на стороне команды Арне Слота

9 ноября в матче 11-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 мск.

Мерсисайдцы в шикарной форме – парни Арне Слота выиграли 11 из 12 последних матчей во всех турнирах! «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и возглавляет таблицу Лиги чемпионов, где является единственной командой, выигравшей все четыре встречи.

Бирмингемцы после хорошего старта попали в полосу неудач. У команды Унаи Эмери три поражения подряд во всех турнирах и всего одна победа в пяти последних турах чемпионата.

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Аналитики БЕТСИТИ считают «Ливерпуль» явным фаворитом предстоящей встречи. На победу хозяев предлагают кэф 1.46 , успех гостей идет за 6.40 , вероятность ничьей оценивается в 5.40 .

Еще один веский аргумент в пользу мерсисайдцев – статистика очных матчей. «Ливерпуль» выиграл шесть из восьми последних поединков с «Астон Виллой», еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты ждут результативного футбола и предлагают кэф 1.45 на тотал больше 2.5 и 2.16 на ТБ 3.5. В четырех из пяти прошлых очных матчей было минимум три гола.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Ливерпулю». На победу команды Слота ушло 50% ставок, по 25% отдано на успех гостей и ничью.

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