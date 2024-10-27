«Арсенал» – «Ливерпуль»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы Артеты прервать победную серию мерсисайдцев

27 октября в матче девятого тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 19:30 мск.

Мерсисайдцы выиграли семь из восьми матчей чемпионата и после восьми туров расположились на первом месте в таблице. Победная серия команды Арне Слота в АПЛ составляет четыре игры.

Лондонцы отстают от лидера на четыре балла. В минувшем туре парни Микеля Артеты потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Борнмуту» (0:2).

«Арсенал» не проигрывает «Ливерпулю» в АПЛ четыре матча подряд, хотя в прошлом сезоне мерсисайдцы взяли реванш в Кубке Англии (2:0).

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В предстоящей встрече у столичной команды не сыграют Салиба и Калафьори, под вопросом участие Сака.

Несмотря на потери, аналитики БЕТСИТИ отдают небольшое преимущество лондонцам. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.50, на гостей дают 3,10, вероятность ничейного исхода оценивается в 3.40.

Победа «Арсенала» с форой 0 идет за 1.75, аналогичный вариант ставки на «Ливерпуль» оценивается в 2.15.

На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 1.96, на ТМ 2.5 предлагают 1.90.

Бетторы БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита. 43% от общего числа ставок на исход пришлось на ничью, 30% отдано на победу «Арсенала», 27% – на успех «Ливерпуля».

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