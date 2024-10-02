Россияне установили 360 тысяч самоограничений на совершение ставок

Сотни тысяч россиян установили самоограничения на осуществление ставок в сервисе «Ответственная игра».

По данным руководителя продуктового направления ЕЦУПИСа Павла Пестрякова на середину сентября, 360 тысяч человек так или иначе воспользовались сервисом «Ответственная игра», ограничив свою беттинг-активность.

Сервис «Ответственная игра» начал работу в октябре 2023-го. Он позволяет игрокам установить ограничения по суммам депозитов или запретить их на определенный срок у всех легальных российских букмекеров в одном месте.

В личном кабинете ЦУПИСа каждый игрок может ограничить размер максимального депозита, размер операции за определенный период, а также любую активность. Самоисключение возможно как на определенный период, так и навсегда.

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