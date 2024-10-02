Россияне установили 360 тысяч самоограничений на совершение ставок
Сотни тысяч россиян установили самоограничения на осуществление ставок в сервисе «Ответственная игра».
По данным руководителя продуктового направления ЕЦУПИСа Павла Пестрякова на середину сентября, 360 тысяч человек так или иначе воспользовались сервисом «Ответственная игра», ограничив свою беттинг-активность.
Сервис «Ответственная игра» начал работу в октябре 2023-го. Он позволяет игрокам установить ограничения по суммам депозитов или запретить их на определенный срок у всех легальных российских букмекеров в одном месте.
В личном кабинете ЦУПИСа каждый игрок может ограничить размер максимального депозита, размер операции за определенный период, а также любую активность. Самоисключение возможно как на определенный период, так и навсегда.
Портрет российского лудомана: много пьет, берет кредиты, проигрывает 11 тысяч в месяц, любит бонусы
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий