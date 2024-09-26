Николай Оганезов предложил смягчить запрет на использование образа человека в рекламе букмекеров

23 сентября состоялось совместное заседание ТПП РФ на тему устранения избыточных ограничений рекламной деятельности, в том числе в сфере азартных игр.

«Председатель подкомитета по букмекерской деятельности и тотализатору Николай Оганезов отметил, что необходимо смягчать требования статьи 27 федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Он обратил внимание на то, что в действующем законодательстве существует запрет на использование образа человека в рекламе букмекеров, при этом при просмотре спортивных событий на экране зритель видит спортсменов, экипированных брендированной, в том числе букмекерами, формой.

Также Николай Оганезов обозначил проблему содержания спортивных сооружений и привлечения дополнительных внебюджетных источников финансирования за счет расширения рекламных и маркетинговых возможностей сооружений и прилегающих к ним территорий.

Действующее законодательство разрешает размещать рекламу букмекеров исключительно внутри спортивных сооружений, что значительно снижает для рекламодателей привлекательность сотрудничества.

В качестве одного из предложений, в целях обеспечения возможности увеличения объемов поступления денежных средств из внебюджетных источников, прежде всего от букмекерских компаний, Николай Оганезов предложил рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в статью 27 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», – сообщает пресс-служба ТПП РФ.

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