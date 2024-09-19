Казахстанские военные будут нести дисциплинарную ответственность за участие в азартных играх
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в общевоинские уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК, сообщает Zakon.kz.
Так, в приложении к дисциплинарному уставу к видам значительных дисциплинарных проступков отнесено участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера или пари на деньги, вещи и иные ценности.
Отмечается, что такие действия военнослужащих явно подрывают в глазах граждан авторитет воинской службы.
С 9 сентября 2024 года в Казахстане начали действовать поправки по вопросам игорного бизнеса. Основные нововведения – запрет на совершение ставок для госслужащих и граждан, состоящих в Едином реестре должников, а также ограничения на рекламу букмекеров и тотализаторов.
В Казахстане – самая масштабная реформа беттинга: запрет на ставки госслужащим и новые ограничения на рекламу
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий