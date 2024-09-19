Казахстанские военные будут нести дисциплинарную ответственность за участие в азартных играх

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в общевоинские уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в приложении к дисциплинарному уставу к видам значительных дисциплинарных проступков отнесено участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера или пари на деньги, вещи и иные ценности.

Отмечается, что такие действия военнослужащих явно подрывают в глазах граждан авторитет воинской службы.

С 9 сентября 2024 года в Казахстане начали действовать поправки по вопросам игорного бизнеса. Основные нововведения – запрет на совершение ставок для госслужащих и граждан, состоящих в Едином реестре должников, а также ограничения на рекламу букмекеров и тотализаторов.

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В Казахстане – самая масштабная реформа беттинга: запрет на ставки госслужащим и новые ограничения на рекламу