В Госдуму внесли законопроект о запрете оплаты азартных игр с использованием кредитных карт

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, запрещающий оплачивать ставки с использованием кредитных карт.

«Законопроектом предусматриваются изменения, направленные на установление запрета на прием организаторами азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах ставок путем проведения операций с использованием кредитных карт.

С учетом того, что в настоящее время организаторы азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах и ЕЦУПИС при осуществлении расчетов с использованием платежных карт не имеют возможности ограничить расчеты с использованием кредитных карт, а также не обладают информацией о типе карты, законопроектом предусматривается возложение такой обязанности на кредитную организацию, являющуюся эмитентом кредитной карты.

Осознавая невозможность полного исключения использования заемных денежных средств при осуществлении ставок в игорных заведениях путем использования кредитов и займов, осуществления переводов и снятия наличных денежных средств с кредитных карт полагаем, что предложенное законопроектом ограничение является необходимым минимумом, позволяющим ограничить импульсивные моментальные ставки граждан», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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