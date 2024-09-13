Амбассадор BetBoom Павел Погребняк: «Игра ЦСКА только строится, и в некоторых моментах её вообще не видно»

Легенда российского футбола и амбассадор BetBoom Павел Погребняк поделился мыслями по поводу предстоящего матча 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Павел четко определил для себя фаворита встречи:

«В этом противостоянии для меня очевидный фаворит — «Зенит». Несмотря на выездной характер игры, петербуржцы показывает более стабильные результаты в текущем сезоне. Да, букмекеры предлагают высокие коэффициенты на победу «Зенитом». Но если смотреть по форме и качеству игры, петербуржцы на данный момент выглядят куда более уверенно.»

Погребняк считает, что москвичи еще не нашли свою игру:

«Если говорить о ЦСКА, то их игра только строится, и, честно говоря, в некоторых моментах её вообще не видно. Команда до сих пор не нашла свою оптимальную игру, а нападение создает очень мало опасных моментов. Даже если они стараются, отсутствие слаженных комбинаций и точных завершений не позволяет им на равных конкурировать с такими сильными соперниками, как «Зенит».

Эксперт подчеркнул фактор, который может помешать подопечным Семака одержать верх:

«Немного уравнивает шансы тот факт, что игроки вернутся после перерыва на матчи сборных. Одни летали во Вьетнам, другие — на Дальний Восток, что в совокупности с переездами и нагрузками после игр сборных может привести к усталости. Плохая форма игроков может помешать «Зениту» играть в свой футбол».

Павел Погребняк уверен, что игра не будет результативной:

«Не жду обилия голов в этом матче. Оба клуба наверняка будут осторожны в своих действиях. Это не будет зрелищное противостояние с обилием моментов, но «Зенит», на мой взгляд, сможет дожать соперника за счёт своего класса и глубины состава.»

В успех гостей верят и клиенты BetBoom. 93% бетторов взяли именно победу «Зенита». Поставить на команду Семака можно с коэффициентом 2.38. Ничья идет за 3.16, победа ЦСКА оценивается в 3.26. Также можно взять тотал меньше 2.5 за 1.68. Верховой вариант идет за 2.22.