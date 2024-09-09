Холанд не забил Казахстану. 2.10 – отличится в матче с Австрией

Норвегия примет Австрию во втором туре группового этапа Лиги наций.

Нападающий норвежской сборной Эрлинг Холанд не смог отличиться в игре первого тура против Казахстана (0:0).

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что 24-летний форвард забьет в сегодняшней игре. На отсутствие гола можно поставить за 1.65.

Матч состоится 9 сентября и начнется в 21:45 мск.

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