Холанд не забил Казахстану. 2.10 – отличится в матче с Австрией
Норвегия примет Австрию во втором туре группового этапа Лиги наций.
Нападающий норвежской сборной Эрлинг Холанд не смог отличиться в игре первого тура против Казахстана (0:0).
Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что 24-летний форвард забьет в сегодняшней игре. На отсутствие гола можно поставить за 1.65.
Матч состоится 9 сентября и начнется в 21:45 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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