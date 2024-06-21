Удалений и пенальти не было в 15 последних матчах на Евро

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В 18 матчах на Евро-2024 была показана лишь одна красная карточка.

Удаление было в дебютной игре на турнире между Германией и Шотландией, а пенальти назначался дважды – в матче открытия и в игре Испания – Хорватия во второй игровой день.

После этого в 15 матчах на турнире подряд не было ни удалений, ни пенальти.

Букмекеры дают коэффициент 2.70 на то, что в матче Словакия – Украина будет удаление или пенальти. За 1.40 можно поставить на то, что пенальти или удаления снова не будет.

Матч состоится 21 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

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