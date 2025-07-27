«Рубин» вырвал ничью с «Зенитом», уступая 0:2 по ходу матча – 2:2. В лайве на камбэк давали 5% вероятности
«Зенит» сыграл вничью в гостях с «Рубином» в 2-м туре Мир РПЛ (2:2).
Петербуржцы повели 2:0 к 36-й минуте. Казанцы отыграли один гол на 47-й, а на 90-й сравняли счет.
В прематче «Зенит» котировался явным фаворитом. На ничью букмекеры давали 3.90. В лайве при счете 2:0 в пользу петербуржцев коэффициент на ничью достиг 19.00 (около 5% вероятности).
«Рубин» не проиграл «Зениту» впервые за 5 матчей. До этого было 4 сухих поражения подряд.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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