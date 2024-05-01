Вольфсбург – Дармштадт где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Вольфсбург и Дармштадт в 32 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «Фольксваген-Арена».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вольфсбург – Дармштадт
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Вольфсбург
- Фрайбург – Вольфсбург : 1 – 2
- Вольфсбург – Бохум : 1 – 0
- РБ Лейпциг – Вольфсбург : 3 – 0
- Вольфсбург – Боруссия М : 1 – 3
- Вердер – Вольфсбург : 0 – 2
Последние матчи Дармштадт
- Дармштадт – Хайденхайм : 0 – 1
- Кельн – Дармштадт : 0 – 2
- Дармштадт – Фрайбург : 0 – 1
- Майнц – Дармштадт : 4 – 0
- Бохум – Дармштадт : 2 – 2
Прогноз на матч Вольфсбург – Дармштадт
💰 Угадывайте счет матчей и получайте бонусы ➡➡➡