Осасуна – Бетис: прогноз на матч 5 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 5 мая 2024 года

Место проведения: стадион Эль-Садар, Памплона

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Осасуна имеет не самый блестящий сезон, занимая 11-е место с 39 очками после 33 туров. Они проиграли 3 последних матча и пропустили 10 голов за последние 5 игр.

Бетис показывает себя более стабильно, занимая 7-е место с 49 очками. Они не проигрывали в 3 последних матчах и забивают постоянно, но также имеют тенденцию пропускать голы.

Из последних встреч между этими командами Бетис выигрывал чаще.

Исходя из этого, прогноз на матч Осасуна – Бетис можно сделать в пользу Бетиса. Их стабильность и хорошая форма на фоне слабого выступления Осасуны позволяют предположить, что Бетис имеет больше шансов на победу.

Что касается индивидуального тотала гостей (Бетис), учитывая их способность забивать и тенденцию Осасуны пропускать голы, можно предположить, что Бетис забьет не менее одного гола.

Таким образом, лаконичная рекомендация для прогноза:

Коэффициенты: П1 – 3,15, Х – 3,25, П2 – 2,35

Где смотреть матч Осасуна – Бетис

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Осасуна – Бетис
Дата проведения
5 мая, 15.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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