Осасуна – Бетис где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 5 мая
В воскресенье, 5 мая, сыграют Осасуна и Бетис в 34 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Эль-Садар».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Осасуна – Бетис
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Осасуна
- Гранада – Осасуна : 3 – 0
- Райо Вальекано – Осасуна : 2 – 1
- Осасуна – Валенсия : 0 – 1
- Альмерия – Осасуна : 0 – 3
- Осасуна – Реал Мадрид : 2 – 4
Последние матчи Бетис
- Бетис – Севилья : 1 – 1
- Валенсия – Бетис : 1 – 2
- Бетис – Сельта : 2 – 1
- Жирона – Бетис : 3 – 2
- Райо Вальекано – Бетис : 2 – 0
Прогноз на матч Осасуна – Бетис
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