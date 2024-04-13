Максим Омариев о турнире претендентов: «Непомнящий играет вдохновенно, но до финиша бензобака может не хватить. Есть у Яна такая тенденция – часто ломается ближе к концу из-за усталости»

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Мастер FIDE Максим Омариев поделился ожиданиями от 2-го круга шахматного турнира претендентов.

Россиянин Ян Непомнящий лидирует с 4,5 очками после 7 туров. Второе место с 4 очками делят три шахматиста – Гукеш Доммараджу, Фабиано Каруана и Рамешбабу Прагнанандха.

«На самом деле, может произойти все, что угодно, потому что будет сказываться много факторов. Во-первых, накопившаяся усталость.

Надо смотреть за Яном Непомнящим – он на волне, играет вдохновенно, его прет, у него хорошие результаты. Пока что идет без поражений. Да, бывают проблемы в определенных партиях, но, тем не менее, идет без поражений, поэтому хотелось бы верить, что именно он выиграет турнир.

Фаби Каруана отстает всего лишь на пол-очка, он главный конкурент. Да, есть еще Гукеш, который на пол-очка отстает, но главный конкурент – Каруана. Если он выиграет хотя бы одну игру, то они [с Непомнящим] сравняются по очкам. И плюс многое будет решать стыковая партия, потому что у Фаби будет белый цвет против Яна. Он будет давить.

Поэтому Яну не нужно расслабляться, ему нужен определенный запас. Я думаю, ему надо еще хотя бы одну партию выиграть, сделать +3. С таким результатом довольно часто выигрывают турнир – +2/+3.

Сейчас у него +2 – две партии выиграл, остальные вничью. Можно +3 для надежности, с учетом того, что он, скорее всего, одну партию проиграет. У него обычно так и бывает. Если вспомнить прошлые турниры претендентов, у Яна был запасик, и в конце он проигрывал. Но этого хватало для того, чтобы выиграть турнир.

До финиша бензобак может не дотянуть у Яна. Есть у него такая тенденция – часто ломается ближе к концу из-за усталости.

Тут как в другом физическом спорте. Есть более выносливые атлеты, есть менее выносливые. Магнус [Карлсон] этим отличался, что он очень хорошо держался до самого конца. У Яна такой держалки нет.

В целом это зависит от физической формы. Магнус и бегает много, в футбол играет. Ян – менее спортивный парень. К вопросу о том, надо ли шахматисту заниматься спортом – это безумно важно, особенно в таких турнирах. Чтобы пережить это напряжение и сохранять энергию до самого конца, нужно быть в хорошей физической форме, быть как атлет. Пробежать, проплыть, все надо уметь в совокупности.

Вот у Фабиано форма отличная, кстати говоря, хотя он выглядит таким щупленьким, но это все иллюзия. Он много бегает, йогой занимается.

Хикару [Накамура] тоже, если выиграет еще одну партию, может ввязаться в гонку. Больше всего я буду болеть за Алирезу [Фируджу], потому что он показывает яркие шахматы. Да, у него -2 сейчас, на дне турнирной таблицы практически – только Ниджат [Абасов] позади него. Но он вполне может разогнаться, потому что играет бескомпромиссно и на победу в каждой партии. Это создает давление на соперников, так что я буду активно следить за его успехами.

Но выиграет, скорее всего, Ян», – сказал Омариев Спортсу.

13 апреля состоятся партии 8-го тура. Непомнящий сыграет с Абасовым белыми фигурами.

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1 комментарий
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приветствую вас, дорогие любители и знатоки шАхмат
Яну сегодня победы
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