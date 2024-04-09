Еще никто не заканчивал чемпионат Китая без поражений. 50.00 – «Шанхай» Слуцкого станет первым

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«Шанхай Шеньхуа» лидирует в чемпионате Китая, набрав 12 очков из 12 возможных.

Ни одному клубу не удавалось завершить сезон в китайской Суперлиге без поражений. Букмекеры дают 50.00 на то, что «Шанхаю» Леонида Слуцкого покорится это достижение.

За 3.55 можно поставить на чемпионство клуба, за 1.85 – на попадание команды Слуцкого в топ-3.

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