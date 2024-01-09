«Мидлсбро» не забивает «Челси» уже 18 лет. Проиграли 9 из 9 матчей с общим счетом 0:21

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«Мидлсбро» встретится с «Челси» в полуфинале Кубка английской лиги.

Последний раз «Мидлсбро» забивал лондонцам в августе 2006 года – тогда клуб из Норт-Йоркшира победил 2:1.

С тех пор команды встречались еще девять раз – во всех матчах всухую победил «Челси». Общий счет – 21:0.

Букмекеры дают коэффициент 2.35 на то, что «Мидлсбро» не забьет «Челси» в десятом матче подряд. Лондонцы – явные фавориты встречи за 1.56.

Матч состоится 9 января и начнется в 23:00 мск.

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1 комментарий
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Челси тогда, Челси сейчас разные команды.
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