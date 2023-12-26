Отстраненный за ставки Тонали – самый подешевевший игрок АПЛ. В топ-10 сразу 5 игроков «МЮ» (Transfermarkt)

Сандро Тонали – самый подешевевший игрок АПЛ.

представил рейтинг самых подешевевших футболистов АПЛ после осенней части сезона.

Больше всех в цене потерял полузащитник « » Сандро Тонали, дисквалифицированный на 10 месяцев из-за ставок на футбол. Его трансферная стоимость упала на 20 млн евро – до 40 млн.

В число десяти самых подешевевших игроков чемпионата Англии попали сразу пять футболистов «МЮ» – Мэйсон Маунт, , , Рафаэль Варан и Джейдон Санчо.

Топ-10 самых подешевевших игроков АПЛ:

1. Сандро Тонали («Ньюкасл», минус 20 млн евро, актуальная цена – 40 млн).

2. («Манчестер Юнайтед», минус 15 млн, 45 млн).

3. Антони («Манчестер Юнайтед», минус 15 млн, 35 млн).

4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», минус 10 млн, 60 млн).

5. Каземиро («Манчестер Юнайтед», минус 10 млн, 30 млн).

6. Томас Парти («Арсенал», минус 10 млн, 25 млн).

7. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», минус 10 млн, 25 млн).

8. Уэсли Фофана («Челси», минус 8 млн, 32 млн).

9. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», минус 7 млн, 25 млн).

10. Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла», минус 6 млн, 22 млн).

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