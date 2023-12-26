Отстраненный за ставки Тонали – самый подешевевший игрок АПЛ. В топ-10 сразу 5 игроков «МЮ» (Transfermarkt)

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Сандро Тонали – самый подешевевший игрок АПЛ.

Transfermarkt представил рейтинг самых подешевевших футболистов АПЛ после осенней части сезона.

Больше всех в цене потерял полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали, дисквалифицированный на 10 месяцев из-за ставок на футбол. Его трансферная стоимость упала на 20 млн евро – до 40 млн.

В число десяти самых подешевевших игроков чемпионата Англии попали сразу пять футболистов «МЮ» – Мэйсон Маунт, Антони, Каземиро, Рафаэль Варан и Джейдон Санчо.

Топ-10 самых подешевевших игроков АПЛ:

1. Сандро Тонали («Ньюкасл», минус 20 млн евро, актуальная цена – 40 млн).

2. Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед», минус 15 млн, 45 млн).

3. Антони («Манчестер Юнайтед», минус 15 млн, 35 млн).

4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», минус 10 млн, 60 млн).

5. Каземиро («Манчестер Юнайтед», минус 10 млн, 30 млн).

6. Томас Парти («Арсенал», минус 10 млн, 25 млн).

7. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», минус 10 млн, 25 млн).

8. Уэсли Фофана («Челси», минус 8 млн, 32 млн).

9. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», минус 7 млн, 25 млн).

10. Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла», минус 6 млн, 22 млн).

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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26 комментариев
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Имхо Антони не стоит 35
+28
-5
+23
Дерево Антони покупали за 100 млн а сейчас он стоит 35 млн 🤭
+19
-3
+16
Антони и 35 млн не стоит
+17
-4
+13
Антони это уровень Квинси.
Маунт - аплодисменты менеджменту Челси, так впарить эту посредственность при истекавшем контракте
+11
-2
+9
Маунт тоже и близко не стоит 45 млн по игре
+9
-1
+8
Гуру футбольных инвестиций из Марчестера
+6
0
+6
Ответ градус ненависти
Антони это уровень Квинси. Маунт - аплодисменты менеджменту Челси, так впарить эту посредственность при истекавшем контракте
не то чтобы это заслуга Челси, они просто не потянули его запросы по ЗП, будь он не столь требовательным, сидел бы также на скамейке у Челси
+4
-1
+3
Я и забыл, что Фофана в Челси есть, вообще забыл что он есть.
+1
0
+1
Ответ Сити 07
Дерево Антони покупали за 100 млн а сейчас он стоит 35 млн 🤭
Не стоит
+1
0
+1
Ответ kisliy33
КдБ 60 это конечно рофл. Можно парочку таких по 60, пожалуйста?
а сколько он должен стоить в 32года?
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Ответ kisliy33
ребят, кто шарит, а почем ТМ оценивал Антони когда его МЮ брал почти за сотку?
35 лямов стоил, когда МЮ его покупал, щас столько же стоит
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Ответ Н.Ф.
А Мудрик подорожал на сколько?
Вроде на -5 лямов
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Ответ градус ненависти
Антони это уровень Квинси. Маунт - аплодисменты менеджменту Челси, так впарить эту посредственность при истекавшем контракте
руку набили на Хазарде
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Ответ Сити 07
Дерево Антони покупали за 100 млн а сейчас он стоит 35 млн 🤭
дерево полезнее чем Антони
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Наверное, стоило таки указать, что Кевин де Брюйне попал в этот список явно из-за травмы, а не из-за плохой игры/глупостей, как большинство остальных.
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КдБ 60 это конечно рофл. Можно парочку таких по 60, пожалуйста?
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ребят, кто шарит, а почем ТМ оценивал Антони когда его МЮ брал почти за сотку?
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Тонали буквально плакал и умолял не продавать его из Милана, клуба его мечту. Но итальянцам нужны были деньги. Теперь парень просто забил болт на футбол и кайфует
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Антони то понятно, а вот Уэсли Фофана тоже не 80, как я погляжу))
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Там где Остап Бендер учился, Мерто преподавал
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А Мудрик подорожал на сколько?
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Милан, выкупи его обратно 😁
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зато тонали самый обогатевший, наверное
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Как обычно у трансфермаркета цифры откуда то с потолка
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кстати, что там с Буэндия? травмирован?
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