OLIMPBET — официальный партнер турнира RCC MMА. Там подерутся Илич и Шлеменко

15 декабря в Екатеринбурге, на арене «Уралец», состоится стадионный турнир RCC MMA, главным событием которого будет реванш Александра Шлеменко и Александра Илича.

OLIMPBET традиционно выступит официальным партнером турнира. Прямая трансляция всех поединков будет доступна в приложении и на сайте БК, а зарядить на бои можно уже сейчас, компания открыла линию на весь кард.

В первом бою, в августе 2022 года на RCC 12, Илич добыл победу нокаутом всего за 22 секунды. После этого , Шлеменко трижды выходил в октагон, но победил только бразильца Алекса Оливейру в июле 2023 года. Тем не менее именно «Шторм» идет фаворитом в линии OLIMPBET. Поставить на него можно с коэффициентом 1.60.

Илич провел только один поединок после победы над Шлеменко. Раздельным решением судей серб выиграл у Марчина Наружки. Александар рассчитывает продлить победную серию. Но, как и в первом противостоянии с россиянином, «Джокер» идет аутсайдером с коэффициентом 2.30.

Не менее интересный бой ждет всех зрителей в соглавном событии вечера. Ветеран российских ММА Николай Олейник сразится с бразильцем Фернандо Родригесом. На победу Олейника можно поставить с коэффициентом 1.45, а на Родригеса БК предлагает коэффициент 2.65.

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