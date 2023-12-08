У «Урала» 1 победа в 12 последних матчах. «Локомотив» – букмекерский фаворит за 1.85

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«Локомотив» примет «Урал» в 18-м туре чемпионата России.

Клуб из Екатеринбурга в 12 последних матчах одержал одну победу, трижды сыграл вничью и проиграл в 8 играх. У «Локомотива» на этом отрезке 6 побед и два поражения.

Хозяева – фавориты встречи с коэффициентом 1.85. Ничья оценивает в 3.70, победа «Урала» – за 4.70.

Матч пройдет 8 декабря и начнется в 19:00 мск.

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«Байер» – единственная команда в топ-лигах, у которой нет поражений. В начале сезона коэффициент на чемпионство был 51.00

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