23% европейских школьников от 15 до 16 лет хотя бы раз играли в азартные игры в 2024-м

В Европе провели исследование вовлеченности школьников в азартные игры.

В исследовании Европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD) приняли участие 113 тысяч школьников из 37 стран в возрасте от 15 до 16 лет.

Выяснилось, что за последний год в азартных играх участвовали 23% опрошенных. Основные формы гемблинга – ставки на спортивные события, лотереи, игровые автоматы, карточные игры и игры в кости.

Общая доля подростков с признаками проблемного гемблинга увеличилась почти в два раза с 2019 года – с 4,7% до 8,5%.

Азартные игры среди школьников наиболее распространены в Италии (45%) и Исландии (41%). Меньше всего гемблинг интересует подростков в Грузии (9,5%).

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