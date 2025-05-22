«В 2025 году букмекерам в России нецелесообразно заходить в киберспорт с нуля. Все уже поделено». Экс-глава направления киберспорта PARI о бизнесе

Бывший руководитель киберспортивного направления в БК PARI Иван Бураченко высказался о рынке ставок на киберспорт в России.

– Сколько денег нужно БК сейчас, чтобы с нуля и комплексно зайти на рынок киберспорта?

– В 2025 году в России нецелесообразно заходить в киберспорт с нуля. Все уже поделено: новая аудитория не прирастает такими темпами. Это лишь приведет к еще большей спонсорской инфляции, которая никому не нужна.

Каждый участник рынка должен будет увеличивать расходы на маркетинг. Нет смысла идти перекупать стримеров, команды или турниры. На это потребуется 80 млн долларов ежегодно, чтобы хоть как-то изменить ход событий, – заявил Бураченко.

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