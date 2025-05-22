Mellstroy запустит совместный проект с 1Win: «Я буду выбирать дизайн, название и RTP»

Стример Mellstroy сообщил о подготовке к запуску совместного проекта с букмекерской компанией 1Win.

Ранее Андрей «Mellstroy» Бурим задумывался об открытии своего казино.

«Известный казино-стример рассказал, что провел уже вторую встречу с командой 1Win – «пришел к ним в офис, обсудили детали, покурили кальян». По словам Андрея, запуск проекта состоится примерно через два месяца.

Mellstroy, судя по всему, будет отвечать за визуальную составляющую и позиционирование нового проекта: «Я буду выбирать дизайн, название и RTP (процент от общей суммы ставок, который игровой автомат возвращает игрокам – прим. Спортса’’)». Тогда можно предположить, что за техническую составляющую возьмется 1Win.

Отдельно стример отметил, что атмосфера офиса оператора «замотивировала» его: «Там люди двигаются на капец каком уважении друг к другу». Учитывая треш-стриминговый бэкграунд Андрея, его удивление вполне объяснимо», – сообщил телеграм-канал iGaming Редакция.

Деятельность 1Win на территории России является нелегальной.

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