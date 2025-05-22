BetBoom о замедлении ютуба: «Он остается важной платформой для рекламы, но требует большей гибкости. Shorts стал новым инструментом»
Digital-директор букмекерской компании BetBoom Глеб Данилов высказался о рекламе букмекера на ютубе.
– Повлияло ли замедление YouTube на рекламу на этой платформе?
– Мы перераспределили усилия, сосредоточившись на новых форматах и интерактиве. С блогерами всегда работали точечно, индивидуально.
YouTube остается важной платформой, просто теперь требует большей гибкости и адаптации. Shorts стал новым инструментом, дополнительным, – заявил Данилов.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости