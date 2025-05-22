BetBoom о замедлении ютуба: «Он остается важной платформой для рекламы, но требует большей гибкости. Shorts стал новым инструментом»

Digital-директор букмекерской компании BetBoom Глеб Данилов высказался о рекламе букмекера на ютубе.

– Повлияло ли замедление YouTube на рекламу на этой платформе?

– Мы перераспределили усилия, сосредоточившись на новых форматах и интерактиве. С блогерами всегда работали точечно, индивидуально.

YouTube остается важной платформой, просто теперь требует большей гибкости и адаптации. Shorts стал новым инструментом, дополнительным, – заявил Данилов.

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