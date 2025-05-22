Канада – явный фаворит ЧМ-2025 перед плей-офф у букмекеров. Швеция – 2-я, Швейцария – 3-я
Сборная Канады выиграет ЧМ-2025, считают букмекеры.
Канадцы считаются подавляющими фаворитами турнира перед стартом плей-офф за 1.85, что соответствует вероятности на победу в 54%.
Второй у букмекеров идет сборная Швеции (5.00), третьей – Швейцария (8.00). США котируются четвертыми за 9.00.
Победитель ЧМ-2025 по версии букмекеров:
1. Канада – 1.85
2. Швеция – 5.00
3. Швейцария – 8.00
4. США – 9.00
5. Финляндия – 15.00
6. Чехия – 20.00
7-8. Австрия – 150.00
7-8. Дания – 150.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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