Целевые отчисления букмекеров на спорт могут превысить 25 млрд рублей в 2024 году

Глава онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев предположил, какими будут целевые отчисления букмекеров на спорт в 2024 году.

«Более 25 млрд рублей могут перечислить букмекерские компании на поддержку и развитие российского спорта в 2024 году.

Огромный рост станет возможным в том числе за счет увеличения размера целевых отчислений с 1,5% до 2%», – сказал Прокофьев.

Ранее гендиректор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев заявил, по итогам 2023 года объем отчислений может превысить 18 млрд рублей.

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